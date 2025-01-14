7000 шагов в день помогут похудеть и уменьшат уже имеющуюся депрессию: как нужно ходить?

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Очень полезно для здоровья гулять на природе, ходить в парках. Об этом говорит известный кардиохирург Лео Бокерия.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Он считает, что самая простая ходьба, 10 000 шагов в день — лучший способ оздоровления сердечно-сосудистой системы. Кстати, и исследователи регулярно подтверждают пользу ходьбы. В том числе для ментального здоровья.

Так, международная группа ученых провела метаанализ 33 исследований. Оказалось, что ходьба может уменьшить риск депрессии, пишет KP. RU. Исходя из последнего исследования: люди, которые ходили по 5 000 шагов в день, реже испытывали симптомы депрессии по сравнению с теми, кто ходил меньше.

Те, кто делал 7000 и более шагов в день снижали риск депрессии на 31 процент. Каждое последующее увеличение на 1000 шагов продолжало снижать риск депрессии на 9 процентов. То есть 8000 шагов — риск снижается на 40 процентов, 9000 шагов — на 50 процентов и так далее.

Добавим, что ходьба — одна из самых простых и доступных форм физической активности. Она может не только улучшать настроение, но и снижать уровень гормонов стресса, также она отлично влияет на общее состояние человека.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

