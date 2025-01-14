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Худеем по уму: откуда на самом деле берётся лишний вес?

1:34
Спорт

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, из-за чего человек чаще всего набирает вес.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

"Лишний вес — это даже не верхушка айсберга наших проблем в организме, а чайка, которая на нем сидит. Причина лишнего веса в дефицитах. Дефицит чего ведет к повышенному аппетиту, тяге к сладкому, желанию есть жирное или соленое? Чаще всего это дефицит железа, витамина Д, йода и омега 3 жирных кислот. Вот выявить их и ликвидировать — задача грамотного специалиста", — отметила она.

Она добавила, что для начала нужно проверить, есть ли у вас эти дефициты, при наличии устранять их, а потом уже тренироваться и соблюдать диеты. Также диетолог считает, что разные детоксы не дают результата, это пустая трата денег. А вот бани, лимфодренажные массажи не повредят организму!

"Но и только на них вы не похудеете. Потому что тут нужно действовать комплексно. Если вы никогда не ходили в спортзал, то бежать туда после новогодних застолий, нельзя. А пока лучше — прогулки на свежем воздухе в хорошем темпе", — цитирует эксперта KP. RU.

Важно, как отметила диетолог, чтобы стремление к здоровому образу жизни не стало патологическим.

"Мне очень понравилось выражение на одном из конгрессов эндокринолога, профессора Светланы Калинченко: "ЗОЖ здоровому человеку не нужен. Его придумали больные люди", — заключила она.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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