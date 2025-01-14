Вернуться в форму после новогоднего зажора или как отдохнуть после отдыха?

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Бесконечные новогодние салатики, сладости и праздничные прилипания к дивану закончились, однако после них остался неприятный осадок — теперь многих не устраивает свое отражение в зеркале и лишние кило на весах, еще и цвет лица побледнел. Как отдохнуть после отдыха, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По ее словам, изобильные столы и особенно алкоголь приводят к отекам. Отсюда появляется проблема лишнего веса. А потом уже добавляется жир.

"Организм наш устроен так, что в день мы не можем набрать более 100-150 грамм жира. А вот, когда мы начинаем худеть, то первым уходит содержимое кишечника, затем — отеки, после этого — мышечная масса и только в самую последнюю очередь наш организм избавляется от жира. Просто потому, что жир — это стратегический запас организма, от него он избавляется в последнюю очередь и терять вы будете те же 100-150 грамм в день", — заявила эксперт.

Она советует не обольщаться обещаниями, где вам гарантируют за 10 дней потерять 10 кг жира. Скорее уйдёт мышечная масса.

Чтобы после новогодних каникул вернуться к нормальной, допраздничной, форме, не нужно тут же бежать в спортзал и истязать себя до обморока, объявлять голодовку тоже не стоит.

"Выход из зажоров должен быть плавным. Для начала заменяем все наши тяжелые майонезные салаты на свежие овощи. Та же квашенная капуста — это одновременно и пробиотик, и источник витамина С. От жирного запеченного мяса переходим к отварной куриной грудке или говядине, если это свинина, то выбираем не слишком жирную и готовим ее в виде тефтелей", — цитирует эксперта KP. RU.

Она рассказала, что полностью лишний вес, конечно, нас не покинет, но станет намного легче.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

