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5 факторов, влияющих на суточное сжигание калорий

1:56
Спорт

Каждый из нас задавался вопросом, сколько калорий сжигает организм в течение дня. Понимание этого процесса может быть ключом к успешному контролю веса и улучшению здоровья. На самом деле, количество сожжённых калорий зависит от множества факторов. Давайте рассмотрим основные аспекты.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Базальный уровень метаболизма

Это минимальное количество энергии, необходимое организму для поддержания жизнедеятельности в состоянии покоя. Он включает в себя работу сердца, дыхание и функции органов. Базальный метаболизм составляет около 60-75% от общего количества сжигаемых калорий за день.

Физическая активность

Физическая активность играет важную роль в сжигании калорий. Интенсивные тренировки, такие как бег или занятия в спортзале, значительно увеличивают количество сжигаемых калорий. Даже повседневные дела, такие как ходьба, уборка или работа в саду, могут добавить несколько сотен калорий к вашему дневному расходу.

Эффект термогенеза

Этот эффект относится к калориям, которые сжигаются при переваривании пищи. Прием пищи увеличивает обмен веществ на несколько часов, что также способствует дополнительным тратам энергии. Особенно это заметно при употреблении белков, которые требуют больше энергии для переваривания.

Возраст и пол

С возрастом метаболизм замедляется, и поэтому пожилые люди сжигают меньше калорий. Также мужчины, как правило, имеют более высокий уровень метаболизма, чем женщины, из-за большей мышечной массы.

Индивидуальные особенности

Каждый организм уникален. Генетика, уровень гормонов и состояние здоровья также влияют на то, сколько калорий вы тратите ежедневно.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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