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Пять причин, почему вес не уходит: разберёмся вместе

2:02
Спорт

Сколько женщин сталкиваются с проблемой лишнего веса? Как ни странно, часто это происходит даже несмотря на соблюдение диеты и регулярные тренировки. Почему же так происходит? Давайте разберёмся в пяти главных причинах, которые могут стать ловушкой на пути к идеальной фигуре.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Гормональные изменения

Гормоны играют ключевую роль в регулировании обмена веществ. Изменения в гормональном фоне могут вызвать увеличение веса. Особенно это актуально во время беременности, менопаузы и при использовании контрацептивов. Эти факторы могут существенно повлиять на способность организма сжигать калории.

Стресс и недосыпание

Стресс и недостаток сна также могут быть врагами фигуры. Когда мы находимся в состоянии стресса, уровень кортизола возрастает, что может привести к увеличению аппетита и накоплению жира. Нехватка сна усугубляет эту проблему, поскольку организму необходимо время для восстановления.

Неправильное питание

К сожалению, даже при соблюдении диеты многие не учитывают важные аспекты питания. Некоторые продукты могут способствовать набору веса, даже если они кажутся "здоровыми". Например, избыток углеводов или неправильные сочетания продуктов могут негативно сказаться на фигуре.

Мышечная масса

Не стоит забывать, что мышечная масса важна для поддержания нормального обмена веществ. У женщин часто наблюдается снижение мышечной массы с возрастом, что может привести к замедлению метаболизма и, как следствие, к набору веса.

Отсутствие физической активности

Регулярные физические нагрузки необходимы для поддержания оптимального веса. Сидячий образ жизни и недостаток активности — это прямой путь к лишним килограммам. Убедитесь, что в вашей жизни есть достаточно движения, чтобы поддерживать обмен веществ на высоком уровне.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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