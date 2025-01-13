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Сколько придётся тренироваться для сохранения фигуры после употребления любимых блюд

3:52
Спорт

Приятные моменты, такие как дружеское чаепитие или обед с десертом, могут доставлять нам удовольствие. Однако многие задаются вопросом, как сохранить фигуру, если такие радости случаются регулярно.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Например, булочки с джемом или медом могут показаться безобидными, но их калорийность может быть сравнима с полноценным обедом. Булочка с джемом и взбитыми сливками может содержать до 1000 ккал, что составляет половину суточной нормы для здорового человека.

Чтобы компенсировать лишние калории, нужно активно заниматься спортом. Например, пробежка на 11 км или тренировка в тренажерном зале в течение 90 минут помогут сжечь эти калории. Но готовы ли вы отказываться от любимых десертов ради таких усилий? Давайте разберемся, сколько и как нужно тренироваться, если вы часто балуете себя сладостями.

Сколько калорий сжигает кардиотренировка

Если у вас вес 45 кг, то часовая пробежка на беговой дорожке со скоростью 8 км/ч сожжет 384 ккал. Это означает, что вы будете сжигать 8,53 ккал на килограмм веса в час или 0,142 ккал в минуту. Для женщины весом 68-69 кг, занимающейся на беговой дорожке с той же скоростью, количество сжигаемых калорий будет около 9,8 ккал в минуту.

Сколько калорий сжигается во время силовой тренировки

Силовые тренировки становятся все более популярными для коррекции фигуры, но рассчитать интенсивность сжигания калорий в этом случае сложнее. По данным Гарвардской медицинской школы, за полчаса тренировки средней интенсивности с весом сжигается около 1,58 ккал на килограмм веса. Это означает, что женщина весом 68-69 кг будет сжигать 3,6 ккал в минуту во время получасовой тренировки. Однако стоит учесть дополнительные факторы, такие как вес используемых гантелей и частота подходов, пишет Maire Claire.

Теперь давайте посмотрим, сколько времени потребуется для сжигания калорий после употребления различных продуктов:

  • Шоколадный батончик Mars (223 ккал) — пробежка займет 28 минут, а силовые упражнения — 1 час и 3 минуты.
  • Порция спагетти Болоньезе (1020 ккал) — пробежка займет 1 час 45 минут, а силовые упражнения — 4 часа 44 минуты.
  • Большая булочка с джемом и сливками (1000 ккал) — пробежка займет 1 час 43 минуты, а силовые упражнения — 4 часа 37 минут.
  • Большая порция Starbucks Latte (190 ккал) — пробежка займет 20 минут, а силовые упражнения — 53 минуты.
  • Классическая порция (пинта) пива (208 ккал) — пробежка займет 21 минуту, а силовые упражнения — 58 минут.
  • Большой бокал белого вина (200 ккал) — пробежка займет 20 минут, а силовые упражнения — 56 минут.

Эти данные помогут вам оценить, сколько времени потребуется на тренировку, чтобы компенсировать калории от любимых десертов и напитков. Помните, что здоровое питание и активный образ жизни — это ключ к поддержанию хорошей физической формы и самочувствия.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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