Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки

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Вопрос о том, когда выполнять кардионагрузки — до или после силовых тренировок, беспокоит многих любителей фитнеса. Выбор между двумя подходами может значительно повлиять на результаты. Рассмотрим преимущества каждого из них.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Кардио перед силовой тренировкой

Если ваша цель — улучшить выносливость или подготовиться к соревнованиям по бегу, то кардио будет полезно выполнять в начале тренировки. Это поможет разогреть мышцы и повысить общий уровень энергии. Однако, стоит помнить, что слишком интенсивное кардио может снизить вашу силу на силовой части тренировки.

Силовая тренировка перед кардио

С другой стороны, выполнение силовых упражнений до кардио позволяет с полной силой работать над наращиванием мышечной массы. В таком случае у вас больше сил для работы с весами, что может привести к большему росту мышц. После силовой тренировки вы можете перейти к кардио, чтобы улучшить восстановление и сжигать дополнительные калории.

Какой подход выбрать

Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от ваших индивидуальных целей:

Для улучшения выносливости: выполняйте кардио до силовых упражнений.

Для наращивания мышечной массы: начните с силовых тренировок.

Для общего поддержания формы: чередуйте подходы или совмещайте их в одной тренировке.

Важно помнить, что грамотное планирование тренировок и учет личных предпочтений сыграют решающую роль в достижении ваших целей.

Нет универсального ответа на вопрос, когда делать кардио. Определитесь с вашими целями и выберите тот подход, который лучше всего соответствует вашему стилю тренировки.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

