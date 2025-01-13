Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же: что ест Мирра Андреева во время матчей и турниров

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Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, поделилась своими привычками в питании во время турниров.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Спортсменка отметила, что у неё есть определённые предпочтения, которые трудно изменить. Например, если она начинает турнир с курицы и риса, то в дальнейшем будет точно придерживаться этого рациона, даже если устанет. Ей также нравится рис, посыпанный сыром, что является её уникальной привычкой.

"И ещё один особый момент: я люблю рис, посыпанный сыром. Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же. Но мне нравится", — сказала Андреева в ходе пресс-конференции.

Во время матчей Андреева предпочитает сушёные фрукты, а если игра затягивается, может съесть желе. Однако, по её словам, она всегда начинает с сушёных фруктов. В зависимости от своих предпочтений, она может есть и обычные фрукты, такие как дыня или арбуз.

После матча первого круга Australian Open 2025 против Мари Боузковой (6:3, 6:3), она подтвердила, что в Мельбурне будет придерживаться своего привычного рациона, начав с сушёных фруктов.

В следующем раунде Australian Open 2025 Андреева встретится с победительницей матча между японской теннисисткой Моюкой Учижимой (63-е место в рейтинге) и польской теннисисткой Магдой Линетт (38-е место в рейтинге WTA).

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

