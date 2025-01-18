Любимый напиток спортсменов оказался очень опасен: что обнаружили в протеине?

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CNN провел исследования спортпита и обнаружил, что в протеиновых порошках высокое содержание тяжелых металлов, а именно кадмия и свинца.

Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Знак "стоп"

Малое количество этих металлов есть в растительных продуктах и товарах со вкусом шоколада. Однако в шоколадных спортивных добавках в 4 раза больше свинца и в 110 раз больше кадмия, чем в товарах с ванильным вкусом.

"В среднем в органических белковых порошках было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия, чем в неорганических", — рассказала исполнительный директор проекта Жаклин Боуэн.

Важно, что свинец в любых концентрациях очень опасен для человека, а кадмий — канцероген, который негативно влияет на работу сердца, почек, кишечника, мозга, дыхательной и репродуктивной систем.

Оказалось, что самый безопасный протеин — на основе гороха.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

