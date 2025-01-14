Прокачай все тело за 15 минут: тренировка с гирей 24 кг, которую можно выполнять дома и в зале

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Гиря — очень эффективный снаряд, который добавит вашим тренировкам разнообразия и поможет качественно проработать множество мышц. Сегодня назовем упражнения, которые прокачают ваше тело с помощью гири 24 кг.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Важно, если вы не уверены, что сможете осилить такой вес, лучше начать с меньшего.

"С этим снарядом можно построить полноценную тренировку на все группы мышц, заниматься как в зале, так и дома", — цитирует "Чемпионат" тренера Бориса Ильина.

Приседания с гирей

Ноги на ширине плеч, носки должны быть развёрнуты во внешние стороны.

Крепко возьмитесь за ручку гири, согните руки в локтях и удерживайте снаряд на уровне груди.

Сведите лопатки и выпрямите спину.

На вдохе начните сгибать колени и постепенно опускайтесь в положение приседа.

В нижней точке колени должны быть отвёрнуты друг от друга.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Мёртвая тяга

Стопы поставьте широко, слегка согните колени.

Гирю разместите между стоп.

На вдохе наклонитесь вниз, ещё сильнее согнув колени, спина должна оставаться прямой.

Возьмите гирю обеими руками и на выдохе аккуратно выпрямитесь.

Затем вернитесь в исходное положение.

Жим гири стоя

Ноги поставьте на ширине плеч, спина прямая.

Сделайте шаг одной ногой вперёд, наклонитесь и возьмите гирю одной рукой, хват произвольный, держите снаряд так, как вам удобно.

Отшагните назад и, сгибая руку в локте, закиньте гирю на уровень груди.

Пальцы сомкните в кулак, в исходном положении большой палец должен смотреть на вас.

Чуть отклонитесь назад, плечо рабочей руки должно быть прижато к корпусу, свободная рука выпрямлена.

На выдохе поднимите гирю рабочей рукой вверх до полного выпрямления, в верхней точке кисть должна смотреть на вас тыльной стороной.

Медленно опустите гирю в исходное положение.

После выполнения подхода поменяйте рабочую руку и сделайте то же упражнение.

"Прогулка фермера"

Ноги на ширине плеч, спина прямая, естественный прогиб в пояснице.

Возьмите с пола две гири, крепко ухватитесь за рукоятки.

Прижмите руки к корпусу, лопатки опустите и сведите.

Совсем немного согните колени.

Начните выполнять шаги вперёд, можете ходить по кругу.

Самое главное — не искривляйте спину, она должна быть прямой.

Шаги не должны быть очень широкими.

Выпады с гирей

Возьмите гирю в руку, вытяните её вверх и зафиксируйте в этом положении.

Сделайте глубокий выпад одной ногой, спину сохраняйте прямой.

Затем вернитесь в исходное положение и повторите то же другой ногой.

Рука не должна далеко отходить от головы, следите за её положением.

Уточнения

Гиря — спортивный снаряд для силовых упражнений.



