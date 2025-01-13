Руки станут в два раза объемнее и сильнее: делайте упражнение от легенды бодибилдинга

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Жим Арнольда точно стоит использовать в тренировках, если вы хотите сильные и накачанные руки.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Это упражнение назвали так, потому что, его придумал и постоянно делал Арнольд Шварценеггер. Жим стал популярным, так как он отлично подходит для прокачки дельтовидных мышц.

"Жим Арнольда — упражнение на пояс верхних конечностей, выполняемое сидя на скамье с гантелями, здесь работают плечевой, локтевой и лучезапястный суставы", — цитирует тренера Бориса Ильина "Чемпионат".

Техника выполнения:

Исходное положение — сидя на скамье с вертикальной спинкой, спина плотно прижата к скамье, стопы на полу в устойчивом положении, ноги согнуты в коленях под прямым углом.

Возьмите гантели, руки поверните таким образом, чтобы ладони были обращены к лицу, плечевые кости параллельны полу, предплечья перпендикулярны полу и параллельны друг другу.

На выдохе совершите жим вверх, в верхней точке гантели должны находиться в проекции над плечевыми суставами.

При достижении 60 градусов вверх между плечевой костью разверните ладони и гантели наружу. В верхней точке руки должны быть полностью выпрямлены, но не заблокированы в локтях, а ладони направлены вперёд.

На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение нужно делать плавно.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

