Стань мощным как Рокки Бальбоа: упражнение для настоящих мужчин на верх тела

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Подтягивания Рокки — упражнение на верхнюю часть тела, оно предназначено для развития силы и выносливости в спине, плечах и руках. Однако не все смогут его выполнить.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

Назвали упражнение в честь знаменитого Рокки Бальбоа — киногероя, который занимался подтягиваниями в своих тренировках.

Техника выполнения:

Схватитесь за турник хватом чуть шире плеч. Лопатки опустите вниз. Ноги можно согнуть в коленях или скрестить, чтобы не перемещать нагрузку на эти мышцы. В упражнении должны быть задействованы только руки и спина. Сгибая руки в локтях, плавно тянитесь грудью к перекладине. Сохраняйте естественный прогиб в пояснице. Если не получается дотянуться грудью до турника, не страшно. Однако к этому положению тела нужно стремиться. Медленно опуститесь в исходное положение. Снова подтянитесь вверх к перекладине таким образом, чтобы турник оказался за головой. Для удобства голову можно наклонить вниз. Вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Роберт (Рокки) Бальбоа (англ. Robert "Rocky" Balboa; род. 6 июля 1945 года, Филадельфия, США) — персонаж серии фильмов «Рокки», профессиональный боксёр, тренер и предприниматель.

