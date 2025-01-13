Ягодицы как крепкие орешки: это упражнение прокачает по-максимуму

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гиперэкстензия — упражнение, которое отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер. Однако важна правильная техника выполнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поза саранчи в йоге

В тренажёрных залах ее делают на специальной скамье с наклоном. Мы расскажем, как ее делать и дома.

Техника выполнения в зале:

Отрегулируйте высоту скамьи под себя. Встаньте в тренажёре, зафиксируйте переднюю поверхность бёдер на подушках, а пятки закрепите за специальными валиками.

Бёдра расположите таким образом, чтобы тазовые кости оставались свободными от опоры скамьи — это позволит двигаться в полной амплитуде.

Наклоните корпус вниз, руки держите перед грудью.

На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

"Правильная техника — это когда бедро сокращается и расслабляется, а изгибы позвоночника находятся в своей физиологической позиции", — цитирует тренера Анну Мотину "Чемпионат".

Техника выполнения дома:

Лягте на пол на живот, руки согните в локтях так, чтобы они были на уровне плеч.

На выдохе оторвите корпус от пола и сведите лопатки, отведя локти немного назад.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

