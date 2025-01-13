Ягодицы как крепкие орешки: это упражнение прокачает по-максимуму
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Гиперэкстензия — упражнение, которое отлично укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер. Однако важна правильная техника выполнения.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза саранчи в йоге
В тренажёрных залах ее делают на специальной скамье с наклоном. Мы расскажем, как ее делать и дома.
Техника выполнения в зале:
- Отрегулируйте высоту скамьи под себя. Встаньте в тренажёре, зафиксируйте переднюю поверхность бёдер на подушках, а пятки закрепите за специальными валиками.
- Бёдра расположите таким образом, чтобы тазовые кости оставались свободными от опоры скамьи — это позволит двигаться в полной амплитуде.
- Наклоните корпус вниз, руки держите перед грудью.
- На вдохе поднимите корпус вверх, сокращая ягодичные мышцы.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
"Правильная техника — это когда бедро сокращается и расслабляется, а изгибы позвоночника находятся в своей физиологической позиции", — цитирует тренера Анну Мотину "Чемпионат".
Техника выполнения дома:
- Лягте на пол на живот, руки согните в локтях так, чтобы они были на уровне плеч.
- На выдохе оторвите корпус от пола и сведите лопатки, отведя локти немного назад.
- Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Уточнения
Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру