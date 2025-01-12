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Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции

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Спорт

Сложно найти более статичное упражнение, чем шраги. Суть упражнения заключается в "пожимании плечами". Расскажем, как правильно выполнять упражнение, и в чем его польза.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

"Шраги — это изолированное упражнение, направленное на укрепление трапециевидных мышц, а также ромбовидных и мышц, поднимающих лопатку. Если ваша цель — накачать шею, его определённо стоит внести в тренировочный план", — цитирует "Чемпионат" тренера Анну Мотину.

Техника выполнения:

  • Возьмите гантели. Встаньте ровно, руки расположите по бокам от корпуса, хват гантелей — нейтральный.
  • Держите снаряды, не позволяя плечам и трапеции провисать вниз под тяжестью.
  • На выдохе поднимите плечи вверх так, как будто вы пожимаете плечами, задержитесь в этом положении на секунду-две, а затем на вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Трапециеви́дная мы́шца (лат. musculus trapezius) или мышца, похожая на капюшон (лат. musculus cucullaris) — плоская широкая мышца, занимающая поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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