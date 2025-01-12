Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции

Сложно найти более статичное упражнение, чем шраги. Суть упражнения заключается в "пожимании плечами". Расскажем, как правильно выполнять упражнение, и в чем его польза.
"Шраги — это изолированное упражнение, направленное на укрепление трапециевидных мышц, а также ромбовидных и мышц, поднимающих лопатку. Если ваша цель — накачать шею, его определённо стоит внести в тренировочный план", — цитирует "Чемпионат" тренера Анну Мотину.
Техника выполнения:
Трапециеви́дная мы́шца (лат. musculus trapezius) или мышца, похожая на капюшон (лат. musculus cucullaris) — плоская широкая мышца, занимающая поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.