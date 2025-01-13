Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Становая тяга — отличное упражнение, которое прорабатывает мышцы тела, но ее выполнить не всем дается легко. Есть выход. Сегодня мы назовем три упражнения, которые смогут заменить становую тягу. Они более щадящие.

Фото: freepik выпады

Шраги с гантелями или штангой

Встаньте прямо. Возьмите гантели или штангу.

Руки расположите по бокам от корпуса — если выполняете с гантелями, перед собой — если со штангой. Хват — нейтральный.

Напрягайте мышцы, снаряд не должен тянуть плечи вниз.

На выдохе поднимите плечи вверх, со стороны это будет выглядеть так, будто вы пожимаете ими, задержитесь в этом положении на 1-2 секунды.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Гиперэкстензия стоя

Расставьте ноги чуть шире плеч, выпрямите спину.

Отведите таз назад и наклоните корпус. Зафиксируйте руки за головой, но не давите на затылок.

Наклоните корпус настолько низко, насколько позволяет ваше тело.

Вернитесь в исходное положение.

Не спешите при выполнении, следите за тем, чтобы спина не округлялась.

Выпады с гантелями

Встаньте, поставьте стопы вместе, возьмите гантели и вытяните руки по бокам.

На вдохе сделайте широкий выпад вперёд, не касайтесь коленом пола. Длина шага должна быть такой, чтобы колено задней ноги могло образовывать прямой угол.

Корпус слегка наклоняется вперёд.

Следите, чтобы колено передней ноги не выходило за носок.

На выдохе вернитесь в исходное положение, разогнув корпус.

Выполните на другую ногу.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.

