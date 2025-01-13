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Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу

1:48
Спорт

Становая тяга — отличное упражнение, которое прорабатывает мышцы тела, но ее выполнить не всем дается легко. Есть выход. Сегодня мы назовем три упражнения, которые смогут заменить становую тягу. Они более щадящие.

выпады
Фото: freepik
выпады

Шраги с гантелями или штангой

  • Встаньте прямо. Возьмите гантели или штангу.
  • Руки расположите по бокам от корпуса — если выполняете с гантелями, перед собой — если со штангой. Хват — нейтральный.
  • Напрягайте мышцы, снаряд не должен тянуть плечи вниз.
  • На выдохе поднимите плечи вверх, со стороны это будет выглядеть так, будто вы пожимаете ими, задержитесь в этом положении на 1-2 секунды.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Гиперэкстензия стоя

  • Расставьте ноги чуть шире плеч, выпрямите спину.
  • Отведите таз назад и наклоните корпус. Зафиксируйте руки за головой, но не давите на затылок.
  • Наклоните корпус настолько низко, насколько позволяет ваше тело.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Не спешите при выполнении, следите за тем, чтобы спина не округлялась.

Выпады с гантелями

  • Встаньте, поставьте стопы вместе, возьмите гантели и вытяните руки по бокам.
  • На вдохе сделайте широкий выпад вперёд, не касайтесь коленом пола. Длина шага должна быть такой, чтобы колено задней ноги могло образовывать прямой угол.
  • Корпус слегка наклоняется вперёд.
  • Следите, чтобы колено передней ноги не выходило за носок.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение, разогнув корпус.
  • Выполните на другую ногу.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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