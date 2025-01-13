Много силы и железная выносливость вам гарантированы! Делайте это упражнение в зале

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Фитнес-тренер рассказал о преимуществах становой тяги. Это базовое многосуставное упражнение с отягощением, делать его нужно стоя, при этом штанга поднимается до уровня бёдер за счёт силы мышц ног, спины и ягодиц.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка тренируется

"Это упражнение укрепляет основные мышечные группы, улучшает осанку, увеличивает скорость и выносливость. Сжигает лишние калории и полезна для общего здоровья", — цитирует фитнес-тренера Семена Семёнова "Чемпионат".

Техника выполнения

Встаньте перед штангой, ноги на ширине плеч, пятки прижаты к полу. Согните ноги в коленях и разверните бёдра, отведя таз назад и приблизив продольную ось штанги к себе. Возьмите штангу руками на ширине бёдер, ладони должны быть обращены к вам, хват закрытый. Поднимите штангу, выпрямив ноги и одновременно потянув снаряд к верхней части бёдер. Задержитесь в верхней точке на несколько секунд и медленно опустите штангу на пол, также сгибая ноги и отводя таз назад.

Важно, фаза сокращения (подъём отягощения) должна быть в два раза быстрее фазы растяжения (возвращение снаряда на пол).

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

