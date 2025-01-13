Много силы и железная выносливость вам гарантированы! Делайте это упражнение в зале

Фитнес-тренер рассказал о преимуществах становой тяги. Это базовое многосуставное упражнение с отягощением, делать его нужно стоя, при этом штанга поднимается до уровня бёдер за счёт силы мышц ног, спины и ягодиц.
"Это упражнение укрепляет основные мышечные группы, улучшает осанку, увеличивает скорость и выносливость. Сжигает лишние калории и полезна для общего здоровья", — цитирует фитнес-тренера Семена Семёнова "Чемпионат".
Техника выполнения
Важно, фаза сокращения (подъём отягощения) должна быть в два раза быстрее фазы растяжения (возвращение снаряда на пол).
Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.
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