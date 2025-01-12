Подтянутая фигура в 50 лет! Это упражнение прокачает ягодицы и спину

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Румынская тяга — популярное упражнение для проработки бицепсов бедра и ягодиц.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спортзале

Упражнение задействует большую ягодичную и мышцы задней поверхности бёдер. Это говорит о том, что при регулярном выполнении упражнения сгибания и разгибания будут выполняться правильнее и легче.

При выполнении румынской тяги с гантелями работают мышцы, выпрямляющие позвоночник, мышцы кора, трапециевидная и ромбовидная мышцы и широчайшая мышца спины, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

Поставьте ноги параллельно немного уже ширины плеч. Выпрямите спину, отведите плечи назад. Ноги слегка согните в коленях.

Гантели опустите вниз и выведите перед собой на прямых руках. Ладони разверните к ногам. Можно представить, что рукоятки гантелей — это гриф штанги.

На вдохе начните наклоняться вперёд, при этом не допускайте сгиба в коленном суставе, выполняйте движение за счёт отведения таза назад. Руки должны находиться над стопами. Не раскачивайте гантели.

Опустите гантели максимально низко. Спину не округляйте, следите за осанкой: нижний предел находится в той позиции, где начинает сутулиться спина.

На выдохе с усилием вернитесь в исходное положение, двигая таз и бёдра вперёд. В верхней точке не отклоняйтесь назад и держите небольшой угол в тазобедренном суставе.

Сделайте 15-20 повторений.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

