Рецепт для красивой фигуры от Дженнифер Энистон: она пьёт его каждый день

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Актриса Дженнифер Энистон уже долгое время пристально следит за фигурой и здоровьем. Звезда сериала "Друзья" считает, что утро — главная часть суток, и рекомендует всем начинать свой день с витаминного напитка для стройности.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

"В жаркое время я пью стакан тёплой воды с лимоном, а в холодный период делаю так: добавляю в кипяток чайную ложку имбиря, который полезен для пищеварения и иммунной системы, а также несколько капель мёда манука", — рассказала она.

Энистон добавила, что этот напиток отлично заряжает энергией и может заменить кофе или чай. Она рекомендует пить его горячим, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

