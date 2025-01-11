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Экстремальный спорт при -49 градусах: в Якутии стартовал марафон

0:31
Спорт

Экстремальный марафон "Полюс холода — Оймякон" начался в Якутии, где сейчас -49 градусов холода.

Зима в Серебряном бору
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зима в Серебряном бору

Он проходит два дня. На марафон съехались 50 спортсменов из 13 районов Якутии и 16 регионов нашей страны. Участникам предложили пообежать от 5 км до 50 км.

Ранее китайский турист, которого два раза спасали от холодной смерти, направлялся на этот марафон, пишет KP. RU.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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