Экстремальный спорт при -49 градусах: в Якутии стартовал марафон

Экстремальный марафон "Полюс холода — Оймякон" начался в Якутии, где сейчас -49 градусов холода.
Он проходит два дня. На марафон съехались 50 спортсменов из 13 районов Якутии и 16 регионов нашей страны. Участникам предложили пообежать от 5 км до 50 км.
Ранее китайский турист, которого два раза спасали от холодной смерти, направлялся на этот марафон, пишет KP. RU.
Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.