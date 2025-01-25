Как самостоятельно составить программу тренировок в тренажёрном зале: советы для начинающих

Гидратация: Пейте достаточное количество воды в течение дня и во время тренировок.
Отдых и восстановление
Не менее важно обеспечить организму полноценный отдых для восстановления мышц и предотвращения перетренированности.
Составив программу с учётом этих рекомендаций, вы сможете эффективно тренироваться и достигать поставленных целей.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.