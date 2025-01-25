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Как самостоятельно составить программу тренировок в тренажёрном зале: советы для начинающих

2:06
Спорт

Создание эффективной программы тренировок в тренажёрном зале требует учёта нескольких ключевых аспектов: постановки целей, частоты и длительности занятий, подбора упражнений и правильного питания.

Предметы для спорта
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Предметы для спорта

Определите цель тренировок

Прежде чем приступить к составлению программы, важно чётко определить, чего вы хотите достичь:

  • Снижение веса
  • Набор мышечной массы
  • Увеличение силы
  • Повышение выносливости

Цель будет определять выбор упражнений и режим тренировок.

Частота и длительность тренировок

  • Частота: Для начинающих рекомендуется тренироваться 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая количество занятий по мере адаптации организма.
  • Длительность: Оптимальная продолжительность тренировки составляет 45-60 минут. Более длительные занятия могут привести к повышенной выработке кортизола, что негативно сказывается на мышечном росте.

Подбор упражнений

  • Базовые упражнения: Для набора мышечной массы и увеличения силы включите в программу приседания, жимы, тяги и подтягивания.
  • Кардионагрузки: Для снижения веса и повышения выносливости используйте беговую дорожку, велотренажёр или эллипсоид.
  • Порядок выполнения: Начинайте с упражнений на крупные группы мышц, постепенно переходя к меньшим.

Правильное питание

  • Белки: Обеспечьте достаточное потребление белка для восстановления и роста мышц.
  • Углеводы: Предпочитайте медленные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи) и ограничьте потребление быстрых углеводов (сладости, выпечка).
  • Гидратация: Пейте достаточное количество воды в течение дня и во время тренировок.

Отдых и восстановление

Не менее важно обеспечить организму полноценный отдых для восстановления мышц и предотвращения перетренированности.

Составив программу с учётом этих рекомендаций, вы сможете эффективно тренироваться и достигать поставленных целей.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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