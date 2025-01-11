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Как получить рельефные руки за 30 минут: эффективный комплекс с гантелями

1:42
Спорт

Занятия с гантелями — это отличный способ подтянуть свои руки и создать рельефный силуэт. Если вы ищете эффективную тренировку для мышц рук, у нас есть идеальная программа.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Эффективные упражнения для рук

Начните с разминки, чтобы подготовить мышцы к нагрузке. После этого выполните следующие упражнения:

  1. Сгибания рук с гантелями: это упражнение поможет развить бицепсы. Держите гантели в руках, локти прижаты к бокам. Поднимайте гантели к плечам, затем медленно опускайте.
  2. Разгибания рук за головой: это упражнение нацелено на трицепсы. Сядьте или встаньте, поднимите одну гантель над головой и, согнув локти, опустите её за голову. Затем верните в исходное положение.
  3. Планка с разворотами: это не только укрепляет руки, но и задействует пресс. Встаньте в планку на руках, затем поочередно поднимайте гантели, поворачивая корпус.
  4. Тяга гантелей к подбородку: это упражнение отлично прорабатывает плечи. Держите гантели перед собой и тяните их к подбородку, при этом локти должны быть выше рук.

Не забывайте о дыхании — это важно для правильной техники выполнения упражнений.

Советы для успеха

  • Регулярность: занимайтесь не реже двух раз в неделю, чтобы увидеть результаты.
  • Прогрессия нагрузки: постепенно увеличивайте вес гантелей, когда почувствуете, что упражнения становятся легкими.
  • Техника: следите за правильной техникой выполнения упражнений, чтобы избежать травм.

И, наконец, завершите тренировку растяжкой, чтобы мышцы восстановились.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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