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Ваше тело сигнализирует: 5 признаков нехватки движения

2:22
Спорт

Чувствуете постоянную усталость, слабость в мышцах или замечаете отёки без видимой причины? Возможно, вашему организму не хватает движения. Гиподинамия — снижение физической активности — может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Признаки недостатка движения

  • Избыточный вес: Постепенная прибавка в весе может быть связана с малоподвижным образом жизни. Исследования подтверждают, что увеличение времени, проводимого в сидячем положении, способствует набору массы тела.
  • Слабость мышц: Если ранее привычные физические нагрузки стали вызывать одышку и усталость, это сигнал о снижении мышечной силы. Активный образ жизни помогает поддерживать тонус мышц и общее здоровье организма.
  • Постоянная усталость: Недостаток движения может привести к ощущению усталости даже после полноценного сна. Физическая активность способствует выработке энергии и улучшает общее самочувствие.
  • Отёки: Малоподвижный образ жизни замедляет работу лимфатической системы, что может вызывать задержку жидкости в организме и появление отёков. Регулярные упражнения стимулируют циркуляцию лимфы и предотвращают застойные явления.
  • Апатия: Недостаток физической активности может привести к снижению настроения и мотивации. Движение способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, улучшая эмоциональное состояние.

Как исправить ситуацию

  • Включите физическую активность в повседневную жизнь: Начните с утренней гимнастики, прогулок на свежем воздухе или лёгких упражнений дома.
  • Регулярность: Старайтесь заниматься хотя бы 30 минут в день, чтобы поддерживать здоровье и тонус мышц.
  • Разнообразие: Чередуйте различные виды активности — от кардионагрузок до силовых упражнений, чтобы задействовать разные группы мышц.
  • Активный отдых: Вместо пассивного времяпрепровождения выбирайте активные виды досуга, такие как танцы, плавание или йога.

Помните, что движение — залог здоровья и долголетия. Начните с небольших шагов, постепенно увеличивая нагрузку, и вскоре вы почувствуете положительные изменения в своём самочувствии.

Уточнения

Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. ὑπό - "под" и δύνᾰμις - "сила") — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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