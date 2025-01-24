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Как накачать дельты: эффективные суперсеты для плеч

2:40
Спорт

Мечтаете о мощных и рельефных плечах, но не хотите рисковать здоровьем суставов? Предлагаем 5 суперсетов, которые помогут вам достичь впечатляющих результатов без лишней нагрузки на плечевые суставы.

Занятие в спортзале
Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятие в спортзале

Суперсет 1: Попеременный жим над головой + тяга к лицу

  • Попеременный жим над головой: выполняется поочерёдно каждой рукой, что помогает выявить мышечный дисбаланс и укрепить стабилизаторы корпуса.
  • Тяга к лицу: прорабатывает задние дельты, ромбовидные мышцы и внешние ротаторы, улучшая осанку и предотвращая травмы.

Суперсет 2: Жим на наклонной скамье (75°) + тяга гантелей с опорой на грудь

  • Жим на наклонной скамье: уменьшает нагрузку на плечевые суставы, сохраняя эффективность в развитии дельтовидных мышц.
  • Тяга гантелей с опорой на грудь: изолирует верхнюю часть спины и задние дельты, способствуя их росту и укреплению.

Суперсет 3: Жим Арнольда + изодинамический подъём через стороны

  • Жим Арнольда: динамическое упражнение, задействующее все три пучка дельтовидных мышц, обеспечивая равномерное развитие плеч.
  • Изодинамический подъём через стороны: начинается с изометрической фиксации, усиливая нагрузку на средние дельты и способствуя их гипертрофии.

Суперсет 4: Подъём через стороны в лопаточной плоскости + подъём для задних дельт + подъём перед собой

  • Подъём через стороны в лопаточной плоскости: естественная траектория движения снижает риск травм и эффективно прорабатывает средние дельты.
  • Подъём для задних дельт: укрепляет задние пучки, улучшая общую форму и объём плеч.
  • Подъём перед собой: акцент на передние дельты для сбалансированного развития плечевого пояса.

Суперсет 5: Подъём в сторону с блоком за спиной + подъём в сторону с блоком от бедра

  • Подъём в сторону с блоком за спиной: увеличивает амплитуду движения, обеспечивая глубокую проработку средних дельт.
  • Подъём в сторону с блоком от бедра: поддерживает постоянное напряжение в мышцах, стимулируя их рост и выносливость.

Включив эти суперсеты в свою тренировочную программу, вы сможете эффективно развить дельтовидные мышцы, минимизируя риск травм и сохраняя здоровье плечевых суставов.

Внимание: Перед началом новой тренировочной программы рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным тренером, особенно при наличии существующих проблем с плечевыми суставами.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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