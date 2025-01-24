Как накачать дельты: эффективные суперсеты для плеч

Мечтаете о мощных и рельефных плечах, но не хотите рисковать здоровьем суставов? Предлагаем 5 суперсетов, которые помогут вам достичь впечатляющих результатов без лишней нагрузки на плечевые суставы.
Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятие в спортзале
Суперсет 1: Попеременный жим над головой + тяга к лицу
Попеременный жим над головой: выполняется поочерёдно каждой рукой, что помогает выявить мышечный дисбаланс и укрепить стабилизаторы корпуса.
Тягак лицу: прорабатывает задние дельты, ромбовидные мышцы и внешние ротаторы, улучшая осанку и предотвращая травмы.
Суперсет 2: Жим на наклонной скамье (75°) + тяга гантелей с опорой на грудь
Жим на наклонной скамье: уменьшает нагрузку на плечевые суставы, сохраняя эффективность в развитии дельтовидных мышц.
Тяга гантелей с опорой на грудь: изолирует верхнюю часть спины и задние дельты, способствуя их росту и укреплению.
Суперсет 3: Жим Арнольда + изодинамический подъём через стороны
Жим Арнольда: динамическое упражнение, задействующее все три пучка дельтовидных мышц, обеспечивая равномерное развитие плеч.
Изодинамический подъём через стороны: начинается с изометрической фиксации, усиливая нагрузку на средние дельты и способствуя их гипертрофии.
Суперсет 4: Подъём через стороны в лопаточной плоскости + подъём для задних дельт + подъём перед собой
Подъём через стороны в лопаточной плоскости: естественная траектория движения снижает риск травм и эффективно прорабатывает средние дельты.
Подъём для задних дельт: укрепляет задние пучки, улучшая общую форму и объём плеч.
Подъём перед собой: акцент на передние дельты для сбалансированного развития плечевого пояса.
Суперсет 5: Подъём в сторону с блоком за спиной + подъём в сторону с блоком от бедра
Подъём в сторону с блоком за спиной: увеличивает амплитуду движения, обеспечивая глубокую проработку средних дельт.
Подъём в сторону с блоком от бедра: поддерживает постоянное напряжение в мышцах, стимулируя их рост и выносливость.
Включив эти суперсеты в свою тренировочную программу, вы сможете эффективно развить дельтовидные мышцы, минимизируя риск травм и сохраняя здоровье плечевых суставов.
Внимание: Перед началом новой тренировочной программы рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным тренером, особенно при наличии существующих проблем с плечевыми суставами.
Уточнения
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.