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Безопасная тренировка ног: упражнения при боли в суставах

3:18
Спорт

Боль в коленях и пояснице может серьёзно помешать тренировкам ног. Однако существуют упражнения, которые позволяют эффективно прорабатывать мышцы нижней части тела, не вызывая дискомфорта в суставах.

Тренажёры
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажёры

Ягодичный мост на скамье

  • Это сочетание наклона со штангой на плечах и обычного моста. Упражнение позволяет нагрузить ягодичные мышцы без излишней нагрузки на поясницу. В отличие от стандартного наклона со штангой, который может перегружать поясничный отдел, этот вариант более щадящий для спины.

Модифицированная румынская тяга на одной ноге

  • Безопасная альтернатива классической становой тяге. Уменьшает крутящий момент в тазобедренном суставе за счёт использования меньшего веса и сокращения расстояния до сустава. Развивает силу одной ноги и стабильность таза, снижая риск боли в спине.

Эксцентрический отклон на коленях

  • Упражнение способствует увеличению длины и толщины мышечных пучков квадрицепсов. Контролируемое трёхсекундное опускание акцентирует нагрузку на квадрицепсы, улучшая их силу и способствуя укреплению коленей.

Кубковое приседание на подставке

  • Выполняется с использованием подставки, блинов или толстой книги. Увеличенное время под нагрузкой заставляет квадрицепсы работать интенсивнее, обеспечивая хороший памп и способствуя росту мышц. Рекомендуется соблюдать медленный и контролируемый темп с 5-секундным опусканием и подъёмом.

Тяга между ног с двумя жгутами

  • Отличная альтернатива становой тяге при болях в спине. Использование двух жгутов обеспечивает достаточную нагрузку на бицепсы бедер и ягодичные мышцы без дискомфорта в пояснице.

Ходьба со жгутом

  • Имитирует движение ног при тяге саней. Выпрямление ноги с сокращением квадрицепсов во время каждого шага укрепляет мышцы бедер и уменьшает боль в передней части колена. Постоянное разгибание колена способствует притоку крови к этой области, улучшая здоровье сухожилий надколенника.

Румынская тяга на одной ноге с нижней точки

  • Упражнение развивает функциональную силу и массу. Подъём отягощения с нижней точки требует преодоления инерции, что усиливает работу мышц. Развивает одностороннюю силу и стабильность тазобедренных и коленных суставов.

Модифицированное сисси-приседание

  • Направлено на развитие квадрицепсов и подготовку к полноценным сисси-приседаниям. Медленное и контролируемое выполнение с опусканием коленей на подставку высотой 15-30 см позволяет эффективно нагружать квадрицепсы и связанные с ними сухожилия, способствуя их росту и укреплению.

Включив эти упражнения в тренировочную программу, можно эффективно прорабатывать мышцы ног, избегая боли в суставах и снижая риск травм.

Внимание: Перед началом любой новой тренировочной программы рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным тренером, особенно при наличии существующих проблем с суставами или спиной.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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