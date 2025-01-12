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Тарасова верит, что российские фигуристы будут выступать на международных соревнованиях в 2025 году

0:48
Спорт

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова уверена, что в 2025 году ограничений на участие российских спортсменов в международных соревнованиях больше не будет.

Татьяна Тарасова
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Тарасова

Она считает, что правительство сможет реализовать план по снятию всех ограничений для участия российских спортсменов в международных турнирах. По её мнению, пришло время отказаться от всех запретов.

Татьяна Тарасова полагает, что в 2025 году ограничения и запреты на участие российских спортсменов в международных турнирах будут полностью отменены.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет полностью восстановит права российского спорта.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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