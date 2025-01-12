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Гильермо Абаскаль хочет снова работать в России: так комфортно, как в Москве, мне нигде не было

1:04
Спорт

Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль выразил желание вернуться в Россию.

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль

Он отметил, что никогда не чувствовал себя так комфортно и продуктивно, как во время работы в "Спартаке".

"Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения", — сказал Абаскаль в разговоре с ТАСС.

Абаскаль подчеркнул, что хотел бы вернуться в российский футбол, если представится такая возможность.

Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022 года до апреля 2024 года. За этот период его команда провела 74 матча, в которых одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. После ухода из "Спартака" испанский специалист непродолжительное время работал в испанской "Гранаде", где был уволен спустя три месяца после назначения в июле 2024 года.

Уточнения

Гилье́рмо Абаска́ль Пе́рес (исп. Guillermo Abascal Pérez; род. 13 апреля 1989, Севилья) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции нападающего.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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