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Почему одни люди физически выносливее других?

1:03
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что в каждой мышце присутствуют различные типы мышечных волокон: медленные (волокна I типа) и быстрые (волокна II типа). Медленные волокна, в отличие от быстрых, реагируют на нагрузки с некоторой задержкой, что позволяет им функционировать продолжительное время без перерыва и быстро восстанавливаться, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отжимание от скамьи
Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Отжимание от скамьи

Люди с высоким содержанием волокон I типа обладают большей выносливостью. Они добиваются значительных успехов в таких видах спорта, как велоспорт, бег и плавание на средние и длинные дистанции, а также отлично справляются со статистическими упражнениями.

"Медленные волокна позволяют тренироваться с большим количеством повторений. Потому что развитая капиллярная сеть улучшает кровообращение и усиливает насыщение организма кислородом. Также они выполняют еще одну очень важную функцию — поддерживают позу человека", — заключила тренер.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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