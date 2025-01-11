Фитнес-тренер Соломин объяснил, когда начинается процесс жиросжигания

Фитнес-тренер и эксперт по осанке Денис Соломин в интервью для "Спорт-Экспресс" подчеркнул важность создания энергетического дефицита для снижения жировых отложений. Это достигается посредством правильного питания и регулярных физических нагрузок.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

"Для похудения потребуются и кардиотренировки, и силовые. Кардио — это энергозатратные упражнения, которые помогают поддерживать тело в тонусе и скидывать вес. А силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а главное, жир продолжает сгорать даже после занятий", — объяснил эксперт.

Соломин также отметил, что процесс похудения у мужчин и женщин отличается. Женщины склонны к более быстрому накоплению жира, поскольку их организмы эволюционно адаптированы для деторождения. В свою очередь, мужчинам гораздо проще избавиться от лишнего жира, а также нарастить мышечную массу.

Кроме того, тренер добавил, что молодым людям похудеть намного проще. А после 30 лет обмен веществ начинает постепенно замедляться, что необходимо учитывать при составлении тренировочной программы.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

