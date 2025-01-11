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Как косые скручивания помогают прокачать пресс

0:49
Спорт

Фитнес-эксперт Денис Черногузов поделился с "Спорт-Экспресс" преимуществами выполнения косых скручиваний для пресса. Он отметил, что это упражнение не только наилучшим образом развивает косые мышцы живота и способствует укреплению корсетных мышц, но и помогает сформировать стройную талию.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Кроме того, укрепление мышц брюшной области благотворно сказывается на осанке, обеспечивая мышечному каркасу поддержку позвоночника в правильном положении.

"Косые скручивания способствуют развитию баланса и координации. Это полезно не только в тренировках, но и в повседневной жизни. Включение этих упражнений в тренировку ускоряет обмен веществ, способствуя сжиганию калорий", — подытожил эксперт.

 

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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