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Фитнес после праздников! Вот как легко вернуться в свою лучшую форму

0:52
Спорт

Фитнес-тренер и инструктор по йоге Ирина Стрельникова поделилась рекомендациями, как вернуться к занятиям спортом после продолжительных праздников.

Спортзал
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Спортзал

Стрельникова подчеркнула важность правильно сформулированной цели. По её словам, цель должна быть чёткой и конкретной.

Она советует действовать по принципу: "чем яснее задача, тем проще её достичь". Тренер рекомендует прописывать достижимые параметры и шаги, которые помогут их реализовать, а также вести дневник для отслеживания прогресса.

Для поддержания мотивации Стрельникова предложила использовать визуальные образы, пишет "Петербургский дневник".

"Найдите фотографии, на которых вы себе нравитесь, где ваша фигура в желаемой форме. Они помогут вам оставаться на пути к цели", — добавила она.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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