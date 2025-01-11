Фитнес после праздников! Вот как легко вернуться в свою лучшую форму

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Фитнес-тренер и инструктор по йоге Ирина Стрельникова поделилась рекомендациями, как вернуться к занятиям спортом после продолжительных праздников.

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Стрельникова подчеркнула важность правильно сформулированной цели. По её словам, цель должна быть чёткой и конкретной.

Она советует действовать по принципу: "чем яснее задача, тем проще её достичь". Тренер рекомендует прописывать достижимые параметры и шаги, которые помогут их реализовать, а также вести дневник для отслеживания прогресса.

Для поддержания мотивации Стрельникова предложила использовать визуальные образы, пишет "Петербургский дневник".

"Найдите фотографии, на которых вы себе нравитесь, где ваша фигура в желаемой форме. Они помогут вам оставаться на пути к цели", — добавила она.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

