Шагомер больше не нужен? Учёные усомнились в надобности ходить по 10 тысяч шагов в день

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Ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне поставили под сомнение необходимость ежедневной нормы в десять тысяч шагов, о чём пишет журнал Men Today.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Исследование, проведенное с участием 15 тысяч женщин старше 62 лет, показало, что даже 8000–8500 шагов в день позволяют снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Этот результат сравним с пользой от 75 минут тренировок в день, что привело исследователей к выводу: фиксированная норма шагов может быть избыточной.

Кроме того, врачи отметили, что многие виды активности, такие как плавание или езда на велосипеде, не учитываются при подсчете шагов, но также оказывают положительное влияние на здоровье.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

