Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком

2:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба — это простой, естественный и доступный способ активного образа жизни, который не требует ни абонемента в зал, ни сложного оборудования. Просто наденьте удобную обувь и начните двигаться!

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

Почему именно ходьба?

Современный ритм жизни предлагает множество вариантов тренировок: тренажерные залы, бег, онлайн-программы. Однако для многих людей проблема заключается не в выборе, а в самом начале. Здесь на помощь приходит ходьба — движение, которым мы занимаемся ежедневно, не задумываясь.

Это идеальный вид активности для новичков, людей с ограничениями здоровья (например, боли в спине или суставах) и тех, кто не готов к интенсивным тренировкам. Вы сами выбираете темп, маршруты и сложность. Даже добавление горок или лестниц на пути делает ходьбу более эффективной для сжигания калорий.

Преимущества ходьбы

Поддерживает здоровье суставов, мышц и сердца. Снимает стресс и улучшает настроение. Помогает сбросить лишний вес и поддерживать физическую форму.

Все, что вам нужно, — это выделить 30 минут для прогулки. Согласно рекомендациям ВОЗ, достаточно уделять спорту по 30 минут 5 раз в неделю. Такая привычка не только укрепит сердце и сосуды, но и станет профилактикой остеопороза, улучшив плотность костей.

Ходьба для похудения

Чтобы похудеть, важно создать дефицит калорий — сжигать больше энергии, чем потребляете. Чем активнее вы ходите, тем больше калорий расходуете. Например, включение регулярных прогулок в ваш график помогает избавиться от лишнего веса, поддерживая здоровье и самочувствие, пишет Dum Zahrada.

Однако физическая активность эффективна только при сбалансированном питании. Не садитесь на жесткие диеты — это путь к срывам и возврату килограммов. Ваша цель — устойчивый и здоровый подход.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

