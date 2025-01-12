Спорт во время диеты: ждать ли упадка сил после тренировки на голодный желудок?

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Учёные Калифорнийского университета опровергли мнение, что сокращение калорий в рационе приводит к снижению физической активности. Об этом пишет журнал Physiology & Behavior.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Спорт

Был проведен эксперимент, в ходе которого отслеживали беговую активность мышей в условиях сокращённого потребления калорий. Уровень их активности оставался высоким даже при недостатке пищи.

То есть, даже при 40-процентном ограничении калорий подопытные сокращали свою дистанцию всего на 11 процентов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

