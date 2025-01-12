Спорт во время диеты: ждать ли упадка сил после тренировки на голодный желудок?

Учёные Калифорнийского университета опровергли мнение, что сокращение калорий в рационе приводит к снижению физической активности. Об этом пишет журнал Physiology & Behavior.
Был проведен эксперимент, в ходе которого отслеживали беговую активность мышей в условиях сокращённого потребления калорий. Уровень их активности оставался высоким даже при недостатке пищи.
То есть, даже при 40-процентном ограничении калорий подопытные сокращали свою дистанцию всего на 11 процентов.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.