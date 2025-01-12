Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрывная мебель — польская армия по ошибке отправила противотанковые мины на склад IKEA
ИИ на службе здороьвя: в России разработали нейропомщника для кардиологов
Стабилизировать любой ценой — Трамп призывает снизить призывной возраст на Украине до 18 лет
Ипотека и банкротство: как защитить жильё в кризис
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке
Овощная революция: пять видов капусты, которые стоит вырастить
Зимнее размножение смородины: сэкономьте время и усилия
Плов с курицей в мультиварке: как приготовить просто и вкусно
Нежный суп-пюре из пастернака: рецепт, который вас удивит

Спорт во время диеты: ждать ли упадка сил после тренировки на голодный желудок?

0:35
Спорт

Учёные Калифорнийского университета опровергли мнение, что сокращение калорий в рационе приводит к снижению физической активности. Об этом пишет журнал Physiology & Behavior.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Был проведен эксперимент, в ходе которого отслеживали беговую активность мышей в условиях сокращённого потребления калорий. Уровень их активности оставался высоким даже при недостатке пищи.

То есть, даже при 40-процентном ограничении калорий подопытные сокращали свою дистанцию всего на 11 процентов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газпром — мечты сбываются: компания нашла способ поставить Словакии газ
Мир. Новости мира
Газпром — мечты сбываются: компания нашла способ поставить Словакии газ Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Последние материалы
Спорт во время диеты: ждать ли упадка сил после тренировки на голодный желудок?
Тепловые картины или художественная революция: новая технология изменит мир
Клубника в квартире: удивительный способ наслаждаться ягодами круглый год
Новый закон: участие в собрании собственников станет проще
Проблемы со зрением у детей: как вовремя их заметить
Жильё после развода: в каких случаях суд оставляет право проживания
В Америке заявили об обязательности гарантий безопасности для Украины
Как избежать скачков давления во время тренировки: что можно а что строго запрещено
Полезный и вкусный завтрак из овсянки: пошаговый рецепт
Телефонный разговор глав МИД Турции и России: Сирия, Украина и энергетика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.