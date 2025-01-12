Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий

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Доктор Крис Ван Туллекен назвал простой способ, чтобы снизить суточную калорийность еды на 500 калорий.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Он предлагает заменить некоторые обработанные продукты на лёгкие альтернативы.

Туллекен уверен, что замена продуктов на более натуральные варианты может помочь сократить суточную калорийность рациона на 500 калорий. Это улучшит не только вашу фигуру, но и состояние здоровья.

Эксперт рекомендует использовать свежие помидоры вместо готовой томатной пасты, домашние соусы вместо магазинных, а также заменить сладкие энергетики на кофе или чай.

Замороженные фрукты и натуральный йогурт лучше съесть вместо мороженого, орехи вместо чипсов.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

