Доктор Крис Ван Туллекен назвал простой способ, чтобы снизить суточную калорийность еды на 500 калорий.
Он предлагает заменить некоторые обработанные продукты на лёгкие альтернативы.
Туллекен уверен, что замена продуктов на более натуральные варианты может помочь сократить суточную калорийность рациона на 500 калорий. Это улучшит не только вашу фигуру, но и состояние здоровья.
Эксперт рекомендует использовать свежие помидоры вместо готовой томатной пасты, домашние соусы вместо магазинных, а также заменить сладкие энергетики на кофе или чай.
Замороженные фрукты и натуральный йогурт лучше съесть вместо мороженого, орехи вместо чипсов.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.