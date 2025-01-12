Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать старомодный дом современным без перепланировки? Советы по интерьеру
Сигналы клаксона: как правильно реагировать, чтобы избежать конфликтов
Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок
У Великобритании остался недельный запас газа
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет
Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать

Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий

0:46
Спорт

Доктор Крис Ван Туллекен назвал простой способ, чтобы снизить суточную калорийность еды на 500 калорий.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Он предлагает заменить некоторые обработанные продукты на лёгкие альтернативы.

Туллекен уверен, что замена продуктов на более натуральные варианты может помочь сократить суточную калорийность рациона на 500 калорий. Это улучшит не только вашу фигуру, но и состояние здоровья.

Эксперт рекомендует использовать свежие помидоры вместо готовой томатной пасты, домашние соусы вместо магазинных, а также заменить сладкие энергетики на кофе или чай.

Замороженные фрукты и натуральный йогурт лучше съесть вместо мороженого, орехи вместо чипсов.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Домашние животные
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов
Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет
Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать
Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!
Яичный секрет здоровья: почему этот продукт обязателен в рационе
Прогулка обернулась бедой: в Нью-Йорке разыскивают пудель-бишона
Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.