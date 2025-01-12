Чехи научили ИИ искать будущих Месси и Зидана

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Программисты представили новую разработку, которая поможет находить будущих звёзд спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Для этого они запустили стартап, который позволяет анализировать 48 ключевых параметров, определяющих перспективность молодых футболистов. Так, нейросеть наблюдает за игроками в возрасте от 12 лет до 21 года и предсказывает, кто из них может стать новыми звездами футбола.

Алгоритмы учитывают скорость бега, технику, выносливость, количество рывков и другие данные игроков. Так в большом спорте оказались полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Абдулайе Канте, нападающий амстердамского "Аякса" Даниэль Скоруд и защитник американского "Шарлотт" Ассан Уэдраого, пишет "Чемпионат".

В базе программы сейчас есть порядка 180 тысяч молодых игроков из 28 стран.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

