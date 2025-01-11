Худеем и умнеем: какую часть тела тренировать, чтобы мозг был здоров?

Ученые доказали, что низкая мышечная сила и сила ног могут сократить продолжительность жизни и ухудшить когнитивные функции.
Физиотерапевт Меган Оливос рассказала, что поддержание силы ног с помощью разных упражнений поможет защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера. Они связаны с уменьшением гиппокампа, а более сильные мышцы ног положительно влияют на эту область мозга.
"Если вы хотите развить мышечную силу ног, то сначала нужно проконсультироваться с врачом, чтобы понять, что у вас нет никаких противопоказаний. Начинать тренировки следует с небольших нагрузок", — цитирует эксперта "Чемпионат".
Она добавила, что кроме улучшения здоровья мозга, развитие мышц ног может защитить вас от падений.
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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