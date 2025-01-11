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Рецепт похудения от Памелы Андерсон: как нормализовать рацион после праздников?

Спорт

Актриса Памела Андерсон рекомендует включить это блюдо в привычный рацион, чтобы похудеть после новогодних праздников.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным.

Вам понадобятся:

  • каперсы — 1-2 ст. л.;
  • зелёное яблоко — 2 шт.;
  • фенхель — 2 маленькие луковицы;
  • свежая петрушка — небольшой пучок;
  • свежий укроп — небольшой пучок;
  • натёртая лимонная цедра — 2 ч. л.;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Немного оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут).
  2. Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать.
  3. Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы.
  4. Можно подавать к столу!

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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