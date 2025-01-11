Рецепт похудения от Памелы Андерсон: как нормализовать рацион после праздников?
Актриса Памела Андерсон рекомендует включить это блюдо в привычный рацион, чтобы похудеть после новогодних праздников.
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заправка для салата
Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным.
Вам понадобятся:
- каперсы — 1-2 ст. л.;
- зелёное яблоко — 2 шт.;
- фенхель — 2 маленькие луковицы;
- свежая петрушка — небольшой пучок;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- натёртая лимонная цедра — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- оливковое масло — по вкусу;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Немного оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут).
- Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать.
- Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы.
- Можно подавать к столу!
Уточнения
Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру