Рецепт похудения от Памелы Андерсон: как нормализовать рацион после праздников?

Актриса Памела Андерсон рекомендует включить это блюдо в привычный рацион, чтобы похудеть после новогодних праздников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Андерсон рассказала, что всегда готовит такой салат, если чувствует, что слишком увлеклась жирным и мучным.

Вам понадобятся:

каперсы — 1-2 ст. л.;

зелёное яблоко — 2 шт.;

фенхель — 2 маленькие луковицы;

свежая петрушка — небольшой пучок;

свежий укроп — небольшой пучок;

натёртая лимонная цедра — 2 ч. л.;

лимонный сок — 3 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

оливковое масло — по вкусу;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Немного оливкового масла разогреть на среднем огне. Обжарить каперсы до золотистой корочки (около 2 минут). Очищенные яблоки и фенхель нарезать небольшими кубиками. Добавить петрушку, укроп, лимонную цедру, соль и перец. Перемешать. Взбить яблочный уксус, лимонный сок и немного оливкового масла. Получившуюся заправку добавить к остальным ингредиентам. Разложить салат по порциям и добавить каперсы. Можно подавать к столу!

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения.

