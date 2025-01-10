Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты

Продюсер певицы Анны Седоковой Леонид Дзюник прокомментировал поведение артистки после смерти баскетболиста Яниса Тиммы.
"Когда спрашивал у людей, что произошло, все говорят, что Янис не выдержал происходящего. Седокова просто верёвки из него вила. Даже если ты плохая актриса, ну хотя бы постарайся сыграть эти слёзы и воспоминания. Было неприятно смотреть на её выдавливание слёз и рассказы о том, что произошло", — цитирует Дзюника "Аргументы и факты".
Спортсмен умер в Москве 17 декабря 2024 года. Он очень тяжело переживал развод с Седоковой.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.