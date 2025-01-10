Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение
Китай повышает охранный статус панголинов до высшей категории
Идеальные сырники: 3 ингредиента, которые решат все проблемы
Лайфхак для стирки полотенец: натуральное решение
Омоложение изнутри: включаем в рацион 8 продуктов для красоты и молодости
Здоровье и отдых в одном флаконе — йодо-бромные воды в спа-центрах Венгрии пользуются популярностью
Секреты плоского живота: комплекс упражнений для сжигания жира
Психолог объяснил, почему важно вовремя убирать новогоднюю ёлку
Ирина Хакамада показала внучку и внука от сына Даниила в Таиланде

Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты

0:43
Спорт

Продюсер певицы Анны Седоковой Леонид Дзюник прокомментировал поведение артистки после смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

"Когда спрашивал у людей, что произошло, все говорят, что Янис не выдержал происходящего. Седокова просто верёвки из него вила. Даже если ты плохая актриса, ну хотя бы постарайся сыграть эти слёзы и воспоминания. Было неприятно смотреть на её выдавливание слёз и рассказы о том, что произошло", — цитирует Дзюника "Аргументы и факты".

Спортсмен умер в Москве 17 декабря 2024 года. Он очень тяжело переживал развод с Седоковой.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве
Экономика и бизнес
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве Аудио 
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены
Шоу-бизнес
Жених Ксении Бородиной пожаловался на обман со стороны бывшей жены Аудио 
Назван цвет, который станет популярным в 2025 году для создания интерьеров
Недвижимость
Назван цвет, который станет популярным в 2025 году для создания интерьеров Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Последние материалы
Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут
С 1 марта 2025 года регистрировать авто можно без ОСАГО: что изменится
Пельмени больше не слипнутся: секрет, о котором все забывают
Как аппендицит может вас застать врасплох: предупреждающие знаки
Просроченная задолженность по кредитным картам в России достигла 491 млрд рублей
Мыши-мутанты - первопроходцы в исследовании эпилепсии
Как продлить жизнь любимым духам и как понять, что с ними уже пора расстаться
Седокова некачественно оплакивает Тимму: продюсер певицы намекнул, что она плохо играет горе от утраты
Акриловая ванна как новая: проверенные методы очистки
Заболевшая невеста Павла Дурова показала смелые эксперименты со своим здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.