Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?

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В Норвегии олимпийский чемпион Йоханнес Клебо снялся полуголым в рекламе конфет. В итоге ее сняли с эфира как провокационный ролик.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лыжник

Чемпионат мира по лыжным видам спорта прославился и первым скандалом, который связан с самым титулованным лыжником современности — пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо и кондитерской компанией Nidar.

На видео Йоханнес предстает с обнаженным торсом и капельками пота на мускулистом теле, что воспринято как "чрезмерная сексуализация" и провоцирование расстройства пищевого поведения у детей.

На монохромных кадрах он показывает свою фигуру, а затем достает из-за спины пакет с конфетами "Лаван" — это мармелад, который выпускается Nidar более 50 лет. После показывают заснеженную поляну, еще двух уже одетых лыжников и мужчину в халате доктора. Заканчивается представление рекламным слоганом, пишет "СЭ".

"Спортсмены не должны становиться порноактерами! Почему бы Клебо и его товарищам не оставаться в образе лыжников, вместо того чтобы создавать чрезмерную сексуализацию? Это совершенно безвкусно и не смешно", — прокомментировал ролик специалист по борьбе с расстройствами пищевого поведения (РПП) Ветле Ольсен-Рюм.

Он добавил, что Клебо — человек, на которого многие равняются, и когда дети поймут, что подобное тело для них недостижимо, это может вызвать у них чувство разочарования и даже болезнь.

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), 4-кратный победительмногодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

