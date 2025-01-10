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Чемпионские бои россиян в UFC на грани срыва: в чём причина?

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Спорт

18 января Лос-Анджелесе запланировал важный турнир UFC 2025 года. На нем должны выступить сразу три россиянина.

Октагон ММА
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Октагон ММА

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев будет драться с армяно-российский бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.

Наши бойцы могут стать действующими чемпионами сразу в двух весовых категориях. Такое происходит первый раз за всю историю UFC.

Турнир сейчас находится на гране срыва из-за крупнейшего пожара в Лос-Анджелесе, который не могут потушить с 7 января. В городе отменены спортивные и развлекательные мероприятия, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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