Чемпион мира по хоккею оскорбил русскую нацию

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Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе Чехословакии Вацлав Недоманский считает русских примитивной нацией.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Российский флаг

Он раскритиковал народ РФ в интервью iDNES. cz.

"По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует", — сказал 80-летний Недоманский.

Спортсмен много лет назад сбежал в Канаду из соцлагеря.

Экс-хоккеист считает, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами.

"Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего", — заявил бывший спортсмен.

Уточнения



Вацлав Недоманский (чеш. Václav Nedomanský; 14 марта 1944, Годонин, Протекторат Богемии и Моравии) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий, один из лидеров сборной Чехословакии в 60-е — 70-е годы XX века.

