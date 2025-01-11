Чемпион мира по хоккею оскорбил русскую нацию

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе Чехословакии Вацлав Недоманский считает русских примитивной нацией.
Он раскритиковал народ РФ в интервью iDNES. cz.
"По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует", — сказал 80-летний Недоманский.
Спортсмен много лет назад сбежал в Канаду из соцлагеря.
Экс-хоккеист считает, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами.
"Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего", — заявил бывший спортсмен.
Вацлав Недоманский (чеш. Václav Nedomanský; 14 марта 1944, Годонин, Протекторат Богемии и Моравии) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий, один из лидеров сборной Чехословакии в 60-е — 70-е годы XX века.
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