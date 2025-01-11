Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербия на пороге газового кризиса — Азербайджан не сможет выполнить обещания
Рецепт на случай внезапного визита: торт, который съедят до последней крошки
Как защитить стеклоочистители от примерзания
Возвращение из небытия: насколько реальны эти фантазии
Три причины, почему лакомиться мороженым лучше всего зимой
Сдача квартиры без проблем: советы по соблюдению всех норм
Не держатся локоны? Проверьте, что вы делаете не так
Растения, которые выживут при высоких грунтовых водах
5 идей для маникюра, чтобы продлить новогоднее настроение

Чемпион мира по хоккею оскорбил русскую нацию

1:04
Спорт

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе Чехословакии Вацлав Недоманский считает русских примитивной нацией.

Российский флаг
Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Российский флаг

Он раскритиковал народ РФ в интервью iDNES. cz.

"По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует", — сказал 80-летний Недоманский.

Спортсмен много лет назад сбежал в Канаду из соцлагеря.

Экс-хоккеист считает, что никогда не хотел иметь ничего общего с советскими хоккеистами.

"Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего", — заявил бывший спортсмен.

Уточнения

 
Вацлав Недоманский (чеш. Václav Nedomanský; 14 марта 1944, Годонин, Протекторат Богемии и Моравии) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий, один из лидеров сборной Чехословакии в 60-е — 70-е годы XX века.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зонд Parker записал голос Солнца
Наука и техника
Зонд Parker записал голос Солнца Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Солнце становится ярче: учёные предупреждают о необратимых изменениях
Конкурент Tesla Model S: новый Afeela 1 от Sony и Honda
Селена Гомес выходит замуж: первые подробности предстоящей свадьбы
Что делать, если у собаки появилась шишка: главные причины и эффективное лечение
Как вернуться к работе после праздников без стресса
Права жильцов против прав собственника: когда собственник не может выселить жильцов
Как получить урожай каждый год: секреты стабильного плодоношения
Размораживаем курицу правильно: три способа, которые сохранят вкус и качество
Плавание против боли: можно ли вылечить позвоночник в бассейне
Сроки временной нетрудоспособности сократятся для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.