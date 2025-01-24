Укрепляем корпус: 5 советов для подъёма ног в висе

Подъём ног в висе — одно из самых эффективных упражнений для укрепления корпуса. Оно не только помогает сформировать рельефный пресс, но и улучшает подвижность бедренных сгибателей, стабильность плечевого пояса и здоровье позвоночника.
Исследование, опубликованное в "Журнале спортивной науки и медицины", показало, что подъём ног активирует косые мышцы живота на 88%, а прямые — на 130%. Это отличное упражнение для проработки нижней части пресса, часто остающейся без должного внимания.
Фитнес-тренер Шелли Мэйфилд отмечает, что подъёмы ног помогают укрепить мышцы, отвечающие за осанку, и предотвратить проблемы с квадрицепсами. Кроме того, они способствуют улучшению гибкости плеч и снижению напряжения в спине.
Важно: не расслабляйте мышцы, полностью опуская ноги. Это снижает эффективность упражнения и увеличивает нагрузку на поясницу.
Если вы только начинаете, попробуйте облегчённые варианты:
Подъём ног в висе помогает укрепить мышцы живота, улучшить подвижность суставов и снизить дискомфорт в спине. Начните с более лёгких вариаций, чтобы подготовить тело, и постепенно переходите к полной версии упражнения на перекладине.
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