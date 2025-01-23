Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты подбора румян для разных типов кожи и оттенков волос
Советы по ремонту: почему панели и карнизы могут стать причиной переделок
Как кошка понимает, что её хозяин спит: удивительные факты
Фильм о легендарном вихорь-атамане Платове вышел на экраны
Роструд запустил реестр недобросовестных работодателей
Ошибки при сушке волос феном, которые делают их ломкими
Методы выращивания картофеля, после которых погреб забит до потолка
Устранение парадокса дедушки: физик раскрывает секрет путешествий во времени
Мак: простой продукт с огромной пользой для организма

Снимите напряжение в спине: 7 упражнений для домашнего расслабления

2:57
Спорт

Боль и напряжение в шее, плечах или спине знакомы многим, особенно тем, кто проводит день за компьютером. Чтобы предотвратить неприятные ощущения и снизить риск развития заболеваний, важно знать, как правильно размять мышцы и вернуть телу тонус.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Проблема гиподинамии

Современный сидячий образ жизни стал причиной распространения проблем с позвоночником и верхними конечностями. Офисная работа, неправильная осанка и недостаток физической активности приводят к скованности мышц, боли и ухудшению общего самочувствия. Но регулярные упражнения помогут избежать этих проблем.

Упражнения для шеи

Даже если вы находитесь на работе, есть несколько простых движений, которые можно выполнять сидя:

  • Сгибания и разгибания: опустите подбородок к груди, затем отведите голову вверх и назад. Для усиления эффекта можно слегка надавить ладонями на затылок.
  • Повороты головы: медленно поворачивайте голову вправо и влево, фиксируя положение на несколько секунд.
  • Наклоны: наклоняйте голову к плечу, помогая себе рукой.

Совет: Выполняйте эти упражнения 2-3 раза в день, уделяя им хотя бы по 5 минут.

Упражнения для плеч

Если чувствуете скованность в плечах или между лопатками, попробуйте:

  • Пружинящие движения: заведите согнутые руки за голову и слегка отводите локти назад.
  • Вращения: согнутые руки опустите чуть ниже и делайте круговые движения вперёд, затем назад.

Эффект: Эти упражнения расслабляют мышцы плеч и спины, а также улучшают кровообращение.

Домашний комплекс с гантелями

По возвращении домой можно дополнить упражнения для шеи и плеч следующими движениями:

  • Подъём плеч с гантелями (3 подхода по 25 раз).
  • Наклоны корпуса вправо и влево.
  • Разведение рук с гантелями, стоя.

Также попробуйте статические упражнения, такие как планка или касание подбородком груди, чтобы укрепить мышцы кора и спины.

Растяжка и прогулки

Пешая прогулка до дома поможет разогреть мышцы перед упражнениями. После разминки выполните растяжку: соедините руки в замок за спиной, чередуя стороны. Это улучшит гибкость и снимет напряжение.

Советы для офиса

  • Настройте рабочее место так, чтобы вам было комфортно.
  • Сидите с прямой спиной, регулируйте высоту стула и стола.
  • Если возможно, чередуйте сидение с работой стоя.

Регулярность — залог здоровья

Даже 10 минут физической активности в день помогут избежать серьёзных проблем с позвоночником. Разминка, прогулки и правильная осанка — простые шаги к вашему благополучию.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем
Наука и техника
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем Аудио 
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Наука и техника
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Последние материалы
Секреты подбора румян для разных типов кожи и оттенков волос
Советы по ремонту: почему панели и карнизы могут стать причиной переделок
Как кошка понимает, что её хозяин спит: удивительные факты
Фильм о легендарном вихорь-атамане Платове вышел на экраны
Роструд запустил реестр недобросовестных работодателей
Ошибки при сушке волос феном, которые делают их ломкими
Экспорт газа по "Турецкому потоку" вырос на треть
Методы выращивания картофеля, после которых погреб забит до потолка
Устранение парадокса дедушки: физик раскрывает секрет путешествий во времени
Мак: простой продукт с огромной пользой для организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.