Минус лишние килограммы: как велосипед подготовит вас весной к лету

Зима — время планов на теплые дни. Когда природа оживет, велосипед станет лучшим спутником для активного отдыха. Велопрогулки на свежем воздухе — это не только способ поддерживать фигуру, но и настоящее удовольствие для души.
Сегодняшние стандарты красоты диктуют: стройное тело — это норма. Но попытки следовать этим канонам часто заканчиваются строгими диетами, которые истощают организм. Бессолевые рационы, "яблочные недели" или голодание могут подорвать здоровье.
Вместо этого обратите внимание на активный образ жизни. Велосипед — это не только способ сбросить лишние килограммы, но и возможность насладиться природой, получить заряд энергии и укрепить мышцы.
Когда наступает весна, самое время сесть на велосипед. Велопрогулки — это:
Кроме того, велосипедные поездки разнообразны: вы можете менять маршрут, темп и ритм, в отличие от однообразных тренировок на велотренажере.
Если вы планируете начать кататься весной или летом, подготовьтесь заранее.
Чтобы наслаждаться поездками, продумайте экипировку.
Велопрогулки весной и летом помогают снять стресс, поддерживать физическую форму и наслаждаться природой. Зимой самое время спланировать маршруты и подобрать велосипед, чтобы с первым теплом отправиться навстречу активному и здоровому сезону.
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!