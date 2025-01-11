Как достичь фигуры мечты с помощью мяча или подушки

Это простое упражнение, которое можно легко выполнять каждый день, заменяет интенсивные занятия в спортзале.
Многие фитнес-блогеры утверждают, что это упражнение эффективно прорабатывает все проблемные зоны тела и способствует достижению фигуры мечты при регулярных тренировках. Выполнять его можно дома, используя мяч или подушку. Упражнение укрепляет мышцы внутренней поверхности бедра, делает руки более рельефными, живот подтянутым и ягодицы упругими.
Готовы к переменам? Вот пошаговая инструкция:
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Мяч мя́чик — спортивный снаряд сферической формы, как правило обладающий свойствами упругой деформации.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.