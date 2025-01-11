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Как достичь фигуры мечты с помощью мяча или подушки

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Спорт

Это простое упражнение, которое можно легко выполнять каждый день, заменяет интенсивные занятия в спортзале.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Многие фитнес-блогеры утверждают, что это упражнение эффективно прорабатывает все проблемные зоны тела и способствует достижению фигуры мечты при регулярных тренировках. Выполнять его можно дома, используя мяч или подушку. Упражнение укрепляет мышцы внутренней поверхности бедра, делает руки более рельефными, живот подтянутым и ягодицы упругими.

Готовы к переменам? Вот пошаговая инструкция:

  • Возьмите мяч или подушку и зажмите их между коленями.
  • Присядьте, начиная из положения стоя.
  • Во время приседа отводите ягодицы назад, наклоняйте корпус вперёд и разводите руки в стороны.
  • В полусидячем положении втяните живот и вернитесь в исходное положение.
  • Выполните упражнение 15-20 раз.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Мяч мя́чик — спортивный снаряд сферической формы, как правило обладающий свойствами упругой деформации. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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