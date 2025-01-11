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Йога в январе: как поддерживать себя в форме без лишних усилий

2:06
Спорт

Йога — это не просто физические упражнения, а целостная система работы с телом, энергией и разумом. Для достижения гармонии важно подходить к практике осознанно, уделяя внимание каждому аспекту.

Поза ребенка в йоге
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поза ребенка в йоге

Три принципа осознанности в йоге:

  • Не перенапрягайте тело. Избегайте чрезмерных усилий, чтобы избежать травм и усталости.
  • Дышите медленно и спокойно. Глубокое дыхание животом помогает расслабиться и сосредоточиться.
  • Будьте полностью расслаблены. Отпустите все мысли и сосредоточьтесь на текущем моменте.

Преимущества практики йоги:

  • Улучшение физической формы. Регулярные занятия укрепляют мышцы, суставы и связки, делая тело более гибким и выносливым.
  • Устранение отеков. Специальные техники дыхания и перевернутые позы улучшают лимфоотток и уменьшают отечность.
  • Свежесть и бодрость. Благодаря глубокому дыханию и расслаблению, кожа выглядит здоровой, а лицо — отдохнувшим.
  • Внутренний свет. Практика йоги помогает найти гармонию с собой и миром, наполняя жизнь смыслом и радостью.

Четыре практики йоги для полного присутствия:

  • Утренние «потягушки». Простые упражнения в постели активизируют кровообращение и настраивают на день.
  • Дыхательные упражнения. Глубокое дыхание обогащает организм кислородом, улучшая обмен веществ и повышая энергию.
  • Перевернутые позы. Улучшают кровообращение, успокаивают нервную систему и предотвращают накопление жира.
  • Шавасана. Поза трупа позволяет телу и разуму полностью расслабиться, восстанавливая силы и снимая стресс.
  • Практика йоги — это путь к гармонии и внутреннему равновесию.

Регулярные занятия помогают найти баланс между физическим и эмоциональным состоянием, наполняя жизнь радостью и смыслом.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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