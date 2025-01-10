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Фитнес-тренер Абдуллаева объяснила, кому нельзя пить протеин

Спорт

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева подчеркнула, что перед употреблением протеина следует обратить внимание на возможные риски, которые он может представлять в некоторых ситуациях, сообщает "Спорт-Экспресс".

протеиновый напиток
Фото: freepik
протеиновый напиток

Среди главных противопоказаний специалист выделила аллергические реакции на добавленные вкусовые компоненты, индивидуальную непереносимость определённых ингредиентов, патологии почек, пониженное артериальное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Я бы не рекомендовала его тем, кто не понимает, как изначально выстроить себе программу питания и тренировок, и считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира", — сказала тренер.

Евгения Абдуллаева предлагает альтернативные источники белка, среди которых куриные яйца, мясо птицы (курица, индейка или утка), телятина, говядина, крольчатина, а также рыба и морепродукты. Кроме того, увеличить потребление белка можно с помощью молочных изделий, бобовых, чечевицы и соевых продуктов.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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