Эффективные способы убрать судороги в ногах от фитнес-тренера Бутовой

Фитнес-эксперт Светлана Бутова указала на важность снижения напряжения в спазмированной мышце для облегчения судорог, сообщает "Спорт-Экспресс".
Она отметила, что при сведении стопы или икроножных мышц необходимо прежде всего растянуть поражённую область, приняв к себе стопу и удерживая это положение в течение нескольких секунд.
Светлана также подчеркнула, что массаж является одним из наиболее эффективных методов борьбы с судорогами, рекомендуя включить его в комплекс мер для снятия дискомфорта.
"Вы можете размять мышечную группу даже во время спазма. Это поможет расслабить пораженную зону и снизить дискомфорт", — сказала тренер.
Судороги, как правило, сопровождаются болевыми ощущениями. Чтобы облегчить этот дискомфорт, Светлана советует применять нестероидные противовоспалительные средства. Они могут существенно улучшить состояние и восстановить возможность тренировок. Также полезным будет принять горячий душ, который поможет расслабить мышцы после судорог и снять излишнее напряжение.
Для того чтобы избежать появления судорог в будущем, рекомендуется заниматься йогой и выполнять упражнения, направленные на развитие гибкости. Эти занятия способствуют увеличению эластичности мышц и улучшают кровообращение.
Судороги скелетных мышц или мышечные судороги — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.
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