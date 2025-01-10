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Эффективные способы убрать судороги в ногах от фитнес-тренера Бутовой

1:25
Спорт

Фитнес-эксперт Светлана Бутова указала на важность снижения напряжения в спазмированной мышце для облегчения судорог, сообщает "Спорт-Экспресс".

Травма
Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Травма

Она отметила, что при сведении стопы или икроножных мышц необходимо прежде всего растянуть поражённую область, приняв к себе стопу и удерживая это положение в течение нескольких секунд.

Светлана также подчеркнула, что массаж является одним из наиболее эффективных методов борьбы с судорогами, рекомендуя включить его в комплекс мер для снятия дискомфорта.

"Вы можете размять мышечную группу даже во время спазма. Это поможет расслабить пораженную зону и снизить дискомфорт", — сказала тренер.

Судороги, как правило, сопровождаются болевыми ощущениями. Чтобы облегчить этот дискомфорт, Светлана советует применять нестероидные противовоспалительные средства. Они могут существенно улучшить состояние и восстановить возможность тренировок. Также полезным будет принять горячий душ, который поможет расслабить мышцы после судорог и снять излишнее напряжение.

Для того чтобы избежать появления судорог в будущем, рекомендуется заниматься йогой и выполнять упражнения, направленные на развитие гибкости. Эти занятия способствуют увеличению эластичности мышц и улучшают кровообращение.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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