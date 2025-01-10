Сравнил журналистов с фашистами: этому тренеру пришлось извиняться

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Спартаком" извинился за то, что ранее сравнил сотрудников СМИ с фашистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роман Ротенберг

"Если я кого‑то задел, то извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал, я понимаю, насколько это важно. Но я образно говорил. Я никого не обвинял", — цитирует тренера "Матч ТВ".

В будущем, по его словам, он хотел бы подарить журналистам будильники, "чтобы мы ночью не читали эти статьи".

Ранее Ротенберг после матча с подмосковным "Витязем" сказал, что в СМИ критические статьи о его команде часто выходят ночью или ранним утром.

"Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют", — заявил он.

После этого высказывания его обвинили в том, что сравнил журналистов с фашистами.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.

