Неожиданный ответ: кого россияне считают спортсменами года?

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Жители России, согласно опросу ВЦИОМ, считают спортсменами 2024 года фигуриста Романа Костомарова и хоккеиста Александра Овечкина.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

При этом оба набрали только по три процента голосов. Романа Костомарова назвали спортсменом года второй раз подряд.

Камила Валиева, Евгения Медведева, Александр Большунов, Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Артем Дзюба не набрали более одного процента голосов.

Оказалось, что свое мнение в этом вопросе смогли высказать только 19 процентов опрошенных, 77 процентов затруднились с выбором, а 8 — были убеждены, что таких спортсменов нет в России, пишет РБК Спорт.

Уточнения



Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

